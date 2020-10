Veröffentlicht am 13. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einladung zum ersten Senioren-Stammtisch in der Stadthalle Altenkirchen

Für viele ältere Menschen ist der Alltag gerade eine besondere Herausforderung. Die Kreisstadt Altenkirchen muss in einem Jahr voller coronabedingter Absagen leider auch die alljährliche Seniorenfeier ausfallen lassen.

Ab Oktober möchte die Kreisstadt zu einem monatlichen „Senioren-Stammtisch“, unter Einhaltung der Corona-Bedingungen, in die Stadthalle einladen.

Am Mittwoch, 21. Oktober 2020 lädt Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt von 14.30 bis 16 Uhr städtische Bürger ab 70 Jahre zum ersten Senioren-Stammtisch in die Stadthalle ein.

Erleben Sie einen angenehmen Nachmittag, mit Kaffee, Kuchen und guten Gesprächen in geselliger Runde.

Aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen sind die Plätze limitiert. Um die notwendigen Vorbereitungen treffen zu können, bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens 15. Oktober 2020 an das Büro des Stadtbürgermeisters, Rebecca Seuser, Telefon: 02681 – 85 -250 oder E-Mail: rebecca.seuser@vg-ak-ff.de. Die nächsten Termine sind für den 11. November 2020; 9. Dezember 2020 geplant. (rese)