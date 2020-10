Veröffentlicht am 13. Oktober 2020 von wwa

WALLMENROTH – Raser in Wallmenroth von Polizei gestoppt – Am Samstagmittag, 11. Oktober 2020, gegen 13.00 Uhr führten Beamte der Polizeidienststelle Betzdorf eine Geschwindigkeitsmessung im Ortsbereich von Wallmenroth durch. Im Bereich der Hauptstraße konnten in einem kurzen Zeitraum mehrere Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und angehalten werden. Es wurden sechs Verwarnungsverfahren und vier Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein 46jähriger Mann raste mit 92 km/h durch die Ortschaft. Ihn erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot. Quelle: Polizei