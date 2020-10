Veröffentlicht am 13. Oktober 2020 von wwa

KIRCHEN – Ladendiebstahl in Schuhgeschäft in Kirchen – Am Samstagnachmittag, 10. Oktober 2020, gegen 16:00 Uhr hielt sich ein 34jähriger Mann in einem Schuhgeschäft in Kirchen auf. Beim Verlassen des Ladenlokals löste die Alarmanlage aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten im Rucksack des Mannes ein Paar Schuhe auffinden, die er zuvor im Laden entwendet hatte. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Quelle: Polizei