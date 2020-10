Veröffentlicht am 13. Oktober 2020 von wwa

SALZBURG – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Salzburg – Am Sonntagnachmittag, 11. Oktober 2020, gegen 14:20 Uhr, kam es in Salzburg zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Die Fahrzeugführerin setzte nach dem Zusammenstoß, mit ihrem mittlerweile beschädigten schwarzen Skoda die Fahrt durch mehrere angrenzende Ortschaften fort. Die genaue Fahrtstrecke ist nicht bekannt. In Niederroßbach kam es zu einer brenzligen Situation mit dem Gegenverkehr. Die Fahrzeugführerin aus der VG Rennerod konnte letztlich in Niederroßbach kontrolliert werden. Der alkoholisierten Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Zeugen oder weitere mögliche Geschädigte (Fahrzeuge aus dem Gegenverkehr) werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg, unter der 02663/98050 zu melden. Quelle: Polizei