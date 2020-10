Veröffentlicht am 14. Oktober 2020 von wwa

DIERDORF-NEUWIED-PUDERBACH – Direktkandidat Pascal Badziong startet auf Listenplatz 28 in die Landtagswahl – Landesliste der CDU Rheinland-Pfalz bildet mit Spitzenkandidat Christian Baldauf ein starkes Team

Rückenwind für die Landtagswahl: Die Delegiertenversammlung der CDU Rheinland-Pfalz hat Christian Baldauf mit 98,6 Prozent auf Platz eins der Landesliste gewählt. Insgesamt stimmten die Delegierten über 104 A- und B-Kandidaten ab. Noch nie ist ein jüngeres Kandidatenteam für die CDU in eine Landtagswahl gegangen. Ein Drittel der A-Kandidaten sowie die Hälfte der B-Kandidaten sind jünger als 40 Jahre.

Ohne Gegenkandidaturen und in großer Einigkeit bestimmten die Delegierten ein starkes Team. Direktkandidat Pascal Badziong aus dem Wahlkreis 4 Neuwied/Dierdorf/Puderbach wurde auf Platz 28 der Landesliste gewählt und auch sein B-Kandidat Hans-Dieter Spohr aus Großmaischeid erhielt ein starkes Ergebnis.

„Die Weichen für die Landtagswahl sind gestellt und ich brenne für den Wahlkampf, denn unsere Heimat hat eine engagierte Vertretung im rheinland-pfälzischen Landtag verdient“, erklärt Pascal Badziong nach der Landesvertreterversammlung in Ludwigshafen und betont weiter: „Unser Ziel ist das Direktmandat in unserem Wahlkreis und ich bin dankbar, dass ich in den zurückliegenden Wochen bereits viele kompetente Unterstützer an meiner Seite versammeln konnte. Der Schlüssel zum Erfolg wird in der Teamarbeit liegen und daher freue ich mich auf viele Anregungen und Ideen der Menschen aus unserer Heimat.“

Spitzenkandidat Christian Baldauf skizzierte in einer programmatischen Grundsatzrede seine Vorstellungen von einer CDU-geführten Landesregierung, die bei den Delegierten auf große Zustimmung stießen.

CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner sagte, nach 30 Jahren brauche Rheinland-Pfalz den Wechsel. Die Landtagswahl sei dazu eine Chance, „um unser Bundesland wieder an die Spitze in Deutschland zu bringen – bei der Bildung, bei der Ausstattung der Kommunen, bei der Unternehmensansiedlung“.

In seiner Vorstellungsrede vor den Delegierten in Ludwigshafen betonte Pascal Badziong: „Den Menschen vor Ort muss wieder klar sein, wieso sie einen kompetenten CDU-Landtagsabgeordneten in Mainz haben müssen, denn die Politik aus Mainz beeinflusst auch direkt ihr Lebensumfeld vor der eigenen Haustür. Für dieses Ziel werde ich mich in den nächsten Monaten einsetzen.“

Foto: Landtagskandidat Pascal Badziong bei seiner Rede vor den Delegierten der Landesvertreterversammlung.