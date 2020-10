Veröffentlicht am 12. Oktober 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Dienstjubilare beweisen Vielseitigkeit

Drei Dienstjubilare konnte der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach im Rahmen einer Feierstunde beglückwünschen. Zwei davon arbeiten seit 25 Jahren, einer seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst. Hallerbach lobte die Vielseitigkeit der Jubilare, die sie durch ihre verschiedenen Tätigkeiten bewiesen hätten.

Alexandra Moog aus St. Katharinen startete nach Ausbildung und mehrjähriger Tätigkeit in einer Neuwieder Rechtsanwaltskanzlei 1995 bei der Kreisverwaltung Neuwied. Dort zunächst in der Bauverwaltung, gefolgt von der Kfz-Zulassungsstelle. Seit 2001 arbeitet sie als Sachbearbeiterin im amtstierärztlichen Dienst.

Melanie Pees aus Linz trat mit ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten 1995 in die Kreisverwaltung Neuwied ein. Sie arbeitete dort in verschiedenen Abteilungen; wie z.B. Schulen, Weiterbildung und Sport, Kreismedienzentrum, Ordnungs- und Ausländerbehörde, Sozialamt und Jobcenter. Aktuell betreut sie das Sachgebiet Wohngeld, Wohnbauförderung, Amt für Ausbildungsförderung und Grundsicherung.

Volker Lemgen aus Thalhausen blickt auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst zurück. Nach einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Arbeitsamt und als Berufsberater bei der Agentur für Arbeit war er u.a. Leiter der Außenstelle der ARGE Neuwied im Job Center Puderbach. Neben seiner aktuellen hauptamtlichen Tätigkeit als Sachbearbeiter für den Brand- und Katastrophenschutz bei der Kreisverwaltung übt Volker Lemgen eine Vielzahl an Ehrenämtern aus. So ist er gegenwärtig beispielsweise stellvertretender Kreisfeuerwehrinspekteur und Sprecher der Ausbildungsleiter der Kreisausbildung in Rheinland-Pfalz. Im kommunalpolitischen Bereich ist er Mitglied des Verbandsgemeinderates Rengsdorf-Waldbreitbach und Mitglied des Gemeinderates Thalhausen, wo er von 1992-2014 auch das Amt des Ortsbürgermeisters bekleidete.

Foto: Gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach (4.v.l.) beglückwünschten die Mitglieder des Kreisvorstands, Vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen die drei geehrten Melanie Pees (vorne rechts), Alexandra Moog (vorne links) und Volker Lemgen (Mitte) zu ihren Jubiläen.