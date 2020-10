Veröffentlicht am 13. Oktober 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Förderung der MINT-Bildung im Landkreis Neuwied gestartet – Schuldezernent Mahlert steht hinter dem MINT-Netzwerk –

Der Landkreis Neuwied wird sich in diesem Jahr beim Förderwettbewerb „MINT-Regionen“ der Ministerien für Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft bewerben. Das gemeinsame Ziel aller Kooperationspartner: Kinder und Jugendliche verstärkt für Themen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu sensibilisieren und zu begeistern. In einem „MINT-Workshop“ wurden konkrete Projekte vorgestellt. Neben übergreifenden Kooperationsvereinbarungen stellen diese die Grundlage für die Bewerbung des Landkreises als MINT-Region dar.

Der erste Kreisbeigeordnete und Bildungsdezernent Michael Mahlert freut sich über das starke Interesse an MINT im Landkreis Neuwied: „Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Motivation der Kinder im Bereich Technik und Digitalisierung zu fördern.“ Mit dem Förderwettbewerb wird dem Landkreis Neuwied die Chance geboten, das vorhandene MINT-Potential auszubauen. „Durch die Etablierung des MINT-Netzwerks können Abstimmungen gezielter angestoßen, Projekte für Kinder und Jugendliche fokussierter angegangen werden und eine intensivere Vernetzung kann stattfinden, um die größtmögliche Wirkung in der Fachkräftesicherung zu erzielen. Die Bewerbung zur „MINT-Region Neuwied“ wurde in verschiedenen Gremien sowie Schnittstellen vorgestellt und erfährt durchweg positives Feedback und Unterstützung. Unter anderem wird die Fachkräfteallianz in regelmäßigen Abständen informiert“, so Mahlert weiter. Dem Schulleiter des Wiedtal-Gymnasiums Neustadt (Wied) Thorsten Mehlfeldt gefällt die Bewerbung: „Wir sind in diesem Schuljahr bereits als ‚Nachhaltige Schule‘ sowie als ‚MINT-freundliche Schule‘ ausgezeichnet worden. Die Stärkung der MINT-Kompetenzen unserer Schüler und Schülerinnen leistet einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Zukunftsperspektiven. Wir haben großes Interesse an der Beteiligung am MINT-Netzwerk und an der MINT-Region Neuwied – wir sind gerne Teil hiervon.“

„Zurzeit werden die Interessensbekundungen eingeholt. Die Resonanz ist sehr gut und über 40 motivierte Kooperationspartner an der Bildungskette entlang, aus unterschiedlichen Bereichen, konnten schon gewonnen werden. Die Fachkräftesicherung und die Bildung machen nicht an den Grenzen des Kreises halt, sodass auch Partnerschaften mit Institutionen aus anderen Gebietskörperschaften beabsichtigt sind, beispielsweise der Universität. Das MINT-Netzwerk hat jetzt schon vielversprechende Gewinne bringen können und durch umfangreiche MINT Erhebungen konnte der komplette Landkreis unter die Lupe genommen werden“, erläutert die Projektleiterin Mechtild Laupichler. „Unsere Region bietet ein solides Fundament und sehr viele MINT-Projekte finden statt, dennoch sind Bedarfe vorhanden, die analysiert wurden und jetzt mit gebündelter Expertise angegangen werden müssen“, ergänzt Laura Schaaf vom Bildungsbüro.

Für nähere Informationen oder Interesse an der Beteiligung am MINT-Netzwerk kann das Bildungsbüro Neuwied (laura.schaaf@kreis-neuwied.de) kontaktiert werden.

Foto: Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der MINT-Region Neuwied und dem Wiedtal-Gymnasium Neustadt (Wied). (v.r.): Mechtild Laupichler (Referatsleiterin Schulen, Weiterbildung und Sport), Michael Mahlert (Bildungsdezernent), Thorsten Mehlfeldt (Schulleiter am Wiedtal-Gymnasium Neustadt (Wied) und Laura Schaaf (kommunale Bildungsmanagerin/Bildungsmonitorerin).