Veröffentlicht am 12. Oktober 2020 von wwa

WEITEFELD – Verkehrsunfall in der Ortslage Weitefeld – Am Samstagvormittag, 10. Oktober 2020, ereignete sich gegen 11:30 Uhr in der Ortslage Weitefeld ein Verkehrsunfall. Eine achtzehnjährige Fahranfängerin missachtete die Vorfahrt eines, von rechts kommenden, Pkws. Es kam zum Zusammenstoß. Die fünfunddreißigjährige Unfallgegnerin wurde leicht verletzt. Die achtzehnjährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. Quelle: Polizei