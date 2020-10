Veröffentlicht am 12. Oktober 2020 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Versuchter Diebstahl eines VW Golf – Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 10. bis 11. 2020, in der Zeit zwischen 20 und 10.20 Uhr versuchten unbekannte Täter einen VW Golf zu entwenden. Der PKW stand geparkt am Anwesen des Geschädigten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere verdächtige Personen oder Fahrzeuge, bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei