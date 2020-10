Veröffentlicht am 12. Oktober 2020 von wwa

HORHAUSEN – Sachbeschädigung an vier PKW in Horhausen – Im Zeitraum von Freitag bis Samstag, 09. bis 10. Oktober 2020, in der Zeit zwischen 19 bis 11 Uhr kam es in der Ortsmitte Horhausen zu insgesamt vier Sachbeschädigungen an PKWs. In drei Fällen wurden von geparkten Mercedes die „Mercedes-Sterne“ abgebrochen und entwendet, die PKW wurden zudem zerkratzt.

Ein vierter PKW wurde zerkratzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere verdächtige Personen oder Fahrzeuge, bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei