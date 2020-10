Veröffentlicht am 11. Oktober 2020 von wwa

WILLROTH – Verkehrsunfall auf der L 270 – Leichtkraftradfahrer schwer verletzt – Am Samstagnachmittag, 10. Oktober 2020, wurde gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall gemeldet, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach dem bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr der 16jährige Fahrer eines Leichtkraftrads die Landesstraße 270 aus Richtung Krunkel kommend in Richtung Horhausen. Im Verlauf einer Linkskurve kam er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei