11. Oktober 2020

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Zur Lage im Eifelkreis Bitburg-Prüm, im Kreis Neuwied, im Kreis Kaiserslautern und der Stadt Mainz – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 12.096 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 256 Todesfälle und 10.053 genesene Fälle. 1.787 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 394 3 347 19 Altenkirchen 284 12 226 15 Alzey-Worms 428 11 346 22 Bad Dürkheim 422 12 363 24 Bad Kreuznach 379 7 314 23 Bernkastel-Wittlich 298 2 244 17 Birkenfeld 138 3 120 11 Bitburg-Prüm 383 6 299 68 Cochem-Zell 176 1 167 3 Donnersbergkreis 193 9 172 12 Germersheim 419 6 343 29 Kaiserslautern 287 1 207 37 Kusel 141 1 132 7 Mainz-Bingen 724 25 566 38 Mayen-Koblenz 531 17 431 14 Neuwied 549 5 379 50 Rhein-Hunsrück 236 6 216 9 Rhein-Lahn-Kreis 228 6 194 11 Rhein-Pfalz-Kreis 442 5 365 14 Südliche Weinstr. 196 4 174 7 Südwestpfalz 149 3 143 1 Trier-Saarburg 440 11 376 17 Vulkaneifel 157 5 138 18 Westerwaldkreis 630 22 542 14 Stadt Frankenthal 102 2 79 23 Kaiserslautern 334 6 286 15 Koblenz 370 20 324 13 Landau i.d.Pfalz 97 2 87 15 Ludwigshafen 697 2 593 25 Mainz 1214 28 961 57 Neustadt Weinst. 163 2 147 8 Pirmasens 54 0 49 7 Speyer 175 1 153 8 Trier 256 1 202 29 Worms 343 8 309 4 Zweibrücken 67 1 59 9

Zur Lage im Eifelkreis Bitburg-Prüm, im Kreis Neuwied, im Kreis Kaiserslautern und der Stadt Mainz

Mit einer heute gemeldeten 7-Tage-Inzidenz von 68 hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm den Signalwert 50 der Alarmstufe Rot im Corona-Warn- und –Aktionsplan des Landes Rheinland-Pfalz erstmalig überschritten. In der Folge ist der Leiter der regionalen Task Forces, Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, seit Samstagabend mit dem Landkreis in enger Abstimmung. Der Landkreis hat sich bereits ein Bild über das Infektionsgeschehen gemacht und auch konkrete Maßnahmen beraten. Die regionale Task Force wird sich am Montag zusammensetzen und gemeinsame Empfehlungen herausgeben. Aufgrund des infolge der aktuellen Lage ansteigenden Testgeschehens im Kreis ist allerdings nicht auszuschließen, dass der Wert in den kommenden Tagen weiter steigen wird.

Auch die Stadt Mainz hat bei der 7-Tage-Inzidenz nun mit einem Wert von 57 den Signalwert des Corona-Warn- und Aktionsplans überschritten. Hier wird der Leiter der regionalen Task Forces, Detlef Placzek, ebenfalls eine lokale Task Force anrufen, die zeitnah zusammentritt. Die Stadt hatte in den vergangenen Tagen bereits Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus beschlossen.

Im Kreis Neuwied stellt sich die Lage gegenüber gestern unverändert da. Der Schwellenwert von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen ist in der Statistik aufgrund einer Rundung erreicht. Exakt beziffert sich der Wert weiterhin auf 49,7. Somit erreicht der Landkreis Neuwied aktuell nicht den Wert für die Alarmstufe Rot des Corona-Warn- und -Aktionsplanes des Landes. Die entsprechende Task Force für den Landkreis hat bereits zweimal getagt, für kommenden Montag ist ein weiteres Treffen vereinbart.

Der hohe Inzidenzwert für den Kreis Kaiserslautern, der rein technische Gründe hatte, konnte korrigiert und dem tatsächlichen Infektionsgeschehen angepasst werden. Der korrekte Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis liegt damit bei 37. Dieser soll nun auch zeitnah über das RKI ausgewiesen werden. Der Leiter der regionalen Task Forces, Detlef Placzek, steht weiter in engem Kontakt mit Landrat Ralf Leßmeister, um sich über mögliche Maßnahmen abzustimmen.