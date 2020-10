Veröffentlicht am 12. Oktober 2020 von wwa

DATZEROTH – Hakenkreuz auf Werbebanner gesprüht – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 6. auf 7. Oktober, haben unbekannte Täter in der Dorfstraße in Datzeroth mit schwarzer Sprühfarbe ein circa 1 x 1,5 Meter großes Hakenkreuz auf einen Werbebanner gesprüht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei