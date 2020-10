Veröffentlicht am 11. Oktober 2020 von wwa

DAADEN – Auffahrunfall in Daaden – hoher Sachschaden – Am Donnerstagabend, 08. Oktober 2020, gegen 19:00 Uhr befuhren ein 37jähriger und ein 21jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Betzdorfer Straße in Daaden. Im Verlauf der Strecke musste der 37jährige Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Infolge unachtsamer Fahrweise und mangelndem Sicherheitsabstand für der nachfolgende junge Fahrer auf. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 16.000 Euro. Quelle: Polizei