Veröffentlicht am 11. Oktober 2020 von wwa

WINDHAGEN – Versuchter Tageswohnungseinbruch in Windhagen – Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, kam es im Zeitraum von 12:00 bis 14:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Windhagen, Ortsteil Stockhausen. Unbekannte Täter versuchten eine Hintertür aufzuhebeln. Ihnen ist es nicht gelungen, die Tür zu öffnen und in das Anwesen einzudringen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere verdächtige Personen oder Fahrzeuge, bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei