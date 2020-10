Veröffentlicht am 11. Oktober 2020 von wwa

OBERWAMBACH – Illegale Müllentsorgung in der Gemarkung Oberwambach – Der örtlichen Ordnungsbehörde wurde am Donnerstag, 08. Oktober 2020, eine illegale Müllentsorgung in Oberwambach gemeldet. Der Müll wurde an der K 33, kurz hinter dem Ortsausgang Oberwambach in Fahrtrichtung Rodenbach, rechtsseitig in der Zufahrt zu einem Wirtschaftsweg entsorgt.

Sollten Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter 02681-850. (Verbandsgemeinde Altenkirchen – örtliche Ordnungsbehörde)