CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Erste Testreihe am AK-Krankenhaus negativ – 26 Infektionen kreisweit –

Kurz vor dem Wochenende verzeichnet der Kreis AItenkirchen einen erneuten Anstieg der aktuell positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen: Es sind mit Stand von Freitagmittag, 9. Oktober, 13.30 Uhr, 26. Die Gesamtzahl aller im Pandemie-Verlauf Infizierten klettert auf 280, die der Geheilten auf 242.

Die durch das Kreisgesundheitsamt durchgeführte erste Testreihe am Altenkirchener Krankenhaus, wo es eine Infektion gegeben hatte, ist komplett negativ. In der nächsten Woche wird es hier eine weitere Testreihe geben. Am Freitagvormittag wurden beim Gesundheitsamt Grundschulkinder aus Oberlahr getestet, dort war bei einer Schülerin eine Infektion festgestellt worden.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 280

Steigerung zum 8. Oktober: +6

Aktuell Infizierte: 26

Geheilte: 242

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 1

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 79 (+5)

Betzdorf-Gebhardshain: 90

Daaden-Herdorf: 31 (+1)

Hamm: 4

Kirchen: 59

Wissen: 17