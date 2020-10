Veröffentlicht am 11. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Herbstwanderung der Schützengesellschaft Altenkirchen –

Am „Tag der Deutschen Einheit“ startete die Schützengesellschaft Altenkirchen ihre erste Herbstwanderung. Eine große Zahl an Schützen startete um 10.00 Uhr am Schützenhaus. Der Weg führte durch den „Parc de Tarbes“ an den Mammelzer Sportplatz, wo die Teilnehmer sich bei einer kleinen Rast erfrischen konnten. Weiter ging es durch Mammelzen, in Richtung Sportzentrum. Nachdem das Wiesental leider nicht mehr trockenen Fußes passiert wurde, fanden die Wanderer einen trockenen Platz im Schützenhaus.