Veröffentlicht am 10. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wir für eine bessere Welt! – Ausbildung von Engagements-Scouts in der Evangelischen Landjugendakademie –

Junge Migrant/innen werden Engagements-Scouts – das ist das Ziel eines neuen Bildungsprojekts der Evangelischen Landjugendakademie. Vom 23. bis 27. November 2020 beschäftigen sich bis zu 15 Jugendliche, die erst seit wenigen Jahren in Deutschland sind mit den Fragen „Wie funktioniert die Gesellschaft in Deutschland?“, „Was machen Vereine?“ und „Wie kann ich meine Talente einbringen?“. Im Laufe der Projektwoche besuchen sie zivilgesellschaftliche Initiativen und überlegen, wo und wie sie sich einbringen können. Gemeinschaftlich erarbeiten sie Ideen, wie Ehrenamt sowohl für Jugendliche insgesamt als auch insbesondere für neuzugewanderte attraktiver werden kann. Die Ergebnisse der vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) nach einem Beschluss des Bundestages geförderten Schulung fließen in eine Handreichung, die zur Weiterentwicklung der Vereinslandschaft beiträgt und per Mail an rohde@lja.de bestellt werden können.