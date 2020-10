Veröffentlicht am 10. Oktober 2020 von wwa

STRASSENHAUS – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Straßenhaus – Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner um am Freitag, 02. Oktober 2020, in der Zeit von 15:00 bis 22:50 Uhr in ein Anwesen der Mittelstraße in Straßenhaus einzubrechen. Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Neuwied mitzuteilen unter der Rufnummer 02631/878-0. Quelle: Polizei