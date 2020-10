Veröffentlicht am 10. Oktober 2020 von wwa

WIEDMÜHLE – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Wiedmühle – Vergangene Woche kam es in dem Zeitraum von Mittwoch, 30. September 2020 bis Freitag, 02. Oktober 2020 zu einem Wohnungseinbruch in Wiedmühle, Neustadt (Wied). Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Neuwied mitzuteilen unter der Rufnummer 02631/878-0. Quelle: Polizei