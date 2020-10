Veröffentlicht am 10. Oktober 2020 von wwa

ASBACH – Diebstahl aus PKW in Asbach – Im Zeitraum von Dienstag, bis Mittwoch, zwischen 09:30 und 16:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW in der Bahnhofstraße in Asbach eine Geldbörse, die in der Mittelkonsole lag. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei