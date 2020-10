Veröffentlicht am 9. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278 bei Hof Hufe – Am Mittwochabend, 07. Oktober 2020, gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 26jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Nissan Qashqai die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Morsbach. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve kam sie in Höhe Hof Hufe vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fiat 500 einer entgegenkommenden 58jährigen Fahrzeugführerin. Diese kam ihrerseits nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. Quelle: Polizei