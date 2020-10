Veröffentlicht am 9. Oktober 2020 von wwa

HERDORF – Parker in Herdorf beschädigt und weggefahren – Im Zeitraum 06. bis 07. Oktober 2020, in der Zeit zwischen 23.30 und 14:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw bei der Vorbeifahrt. Das Fahrzeug war in der Friedrichstraße in Herdorf vor dem Wohnhaus des 45jährigen Fahrzeugbesitzers abgestellt; der am Mittwochnachmittag den Schaden von circa 1.000 Euro feststellte. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die PI Betzdorf. Quelle: Polizei