Veröffentlicht am 8. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 22 neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied – Die Fallzahlen im Kreis Neuwied steigen weiter stark an. Am Donnerstag, 08. Oktober 2020, wurden 22 neue Corona-Positivfälle beim Gesundheitsamt registriert. In den vergangenen sieben Tagen sind es insgesamt 81 neue Fälle und der Inzidenzwert für den Kreis steigt auf 43,8. Der Krisenstab der Kreisverwaltung und die Task-Force des Landes haben die Entwicklung der Fallzahlen eng im Blick, denn bis zum Erreichen der Warnstufe „Rot“ ist es nicht mehr weit.

Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt die höchste Warnstufe und damit verbunden weitere einschränkende Maßnahmen. „Wir hoffen, dass die Lage sich wieder entspannt und die Zahlen sinken. Dennoch müssen wir uns auf den Fall vorbereiten und mögliche Maßnahmen im Krisenstab und mit dem Land diskutieren und besprechen,“ beschreibt Landrat Achim Hallerbach.

Aufgrund unterschiedlicher Fallzahlen, die von Kreisverwaltung und Land veröffentlicht werden, herrscht teilweise Irritation. Hintergrund ist eine Verzerrung der Daten durch den Meldeprozess. Hinzukommt, dass das Land erst vormittags die Zahlen des Vortages auf seiner Website aktualisiert, während durch den Kreis Neuwied die Ergebnisse des Tages am Nachmittag veröffentlicht werden. Die Werte der Kreisverwaltung sind stets aktuell und auch für alle einschränkenden Maßnahmen beziehungsweise deren Aufhebung ausschlaggebend.

Die Fieberambulanz in Neuwied wird weiterhin stark frequentiert. Am Donnerstag wurden 185 Testungen durchgeführt, insgesamt wurden seit März bereits über 6.200 Personen getestet. Mit Blick auf die anstehenden Herbstferien weißt die Kreisverwaltung darauf hin, dass in der Fieberambulanz keine Vorsorge-Tests für Urlauber durchgeführt werden können. Zudem gibt Landrat Achim Hallerbach den Hinweis, dass Personen mit Krankheitssymptomen ihren Hausarzt aufsuchen müssen, damit auch eine Behandlung erfolgen kann. Die Fieberambulanz dient vorrangig zur Testung von Kontaktpersonen, die durch das Gesundheitsamt ermittelt werden.

Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: