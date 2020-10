CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Nachtrag – Ein neuer Corona-Fall im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 8. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Ein neuer Corona-Fall im Landkreis Altenkirchen – Die Kreisverwaltung Altenkirchen teilte am späten Donnerstagnachmittag, 08. Oktober mit, dass das Gesundheitsamt des Kreises AItenkirchen über eine positiv getestete Drittklässlerin an der Grundschule in Oberlahr informierte. Deren komplette Schulklasse wird am Freitag, 09. Oktober getestet.