CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 26 neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied – Am 07. Oktober 2020 wurden 26 neue Positivfälle im Kreis Neuwied registriert. In den letzten sieben Tagen sind insgesamt 71 neue Fälle registriert worden. Somit liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 38,4 und weiterhin im Bereich der Warnstufe „orange“. Aktuell sind 114 infizierte Personen in Quarantäne. In der Fieberambulanz Neuwied wurden am Mittwoch 120 Testungen durchgeführt.

Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: