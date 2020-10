Veröffentlicht am 14. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED-ENGERS – Römerabend zum 2075jährigen Jubiläum des Brückenschlags in Neuwied – Am Mittwoch, 21. Oktober 2020, um 18.30 Uhr findet im Dachgeschoss der Landesmusikakademie in Neuwied-Engers der nächste Römerabend statt.

Neben der Präsentation des Drachenkopftweges durch Conrad Lunar wird Dr. Michael P. Schmude einen Vortrag zum sprachlichen Erbe der Römer in unserem Wortschatz halten und vor dem Hintergrund des 2075jährigen Brückenschlags besonders auf Caesars Werk „De Bello Gallico“ eingehen, wo diese technische Meisterleistung beschrieben wird.

Der Eintritt ist frei, eine Spende zur Finanzierung weiterer Projekte rund um das Thema Römer in Neuwied wird jedoch gerne angenommen.

Die Voranmeldung erfolgt per Mail an Drachenkopfweg@gmail.com.

Hierbei wird um Mitteilung folgender Daten gebeten: Name/Vorname, Adresse und Telefonnummer.

Die Daten werden im Rahmen der geltenden Corona-Verordnung erhoben und nach Ablauf der vorgeschriebenen Frist gelöscht.“ (colu)