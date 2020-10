Veröffentlicht am 7. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Altenkirchen – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Testergebnisse für das AK-Krankenhaus stehen noch aus – Vier neue Infektionen im Kreis – Bis Mittwochnachmittag, 7. Oktober 2020, 15.30 Uhr, hatte das Kreisgesundheitsamt in AItenkirchen noch keine Ergebnisse zu den Tests am Altenkirchener Krankenhaus. Dort war eine Krankenschwester positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Unterdessen wurden vier weitere Infektionen im Kreis nachgewiesen. Insgesamt sind damit aktuell 20 Menschen im Kreis positiv auf eine Infektion getestet. Die Zahl aller im Pandemie-Verlauf Infizierten liegt jetzt bei 268, die der Geheilten bei 236.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick:

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 268

Steigerung zum 6. Oktober: +4

Aktuell Infizierte: 20

Geheilte: 236

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 2