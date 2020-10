Veröffentlicht am 8. Oktober 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall auf der L 285 – Rehwild stirbt am Unfallort – Am Dienstagabend. 06. Oktober 2020, gegen 19:10 Uhr befuhr eine 52jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 285 aus Daaden kommend in Richtung Herdorf. Im Verlauf der Strecke quert plötzlich eine Stück Rehwild die Fahrbahn. Es kam zur Kollision mit dem Tier, dass anschließend an der Stelle verstarb. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Quelle: Polizei