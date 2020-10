Veröffentlicht am 8. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall beim Wenden in Betzdorf – Am Dienstagmittag, 06. Oktober 2020, gegen 12:45 Uhr wendete ein 33jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw in der Johannes-Krell-Straße in Betzdorf. Bei diesem Fahrmanöver stieß er gegen einen geparkten KIA einer 31jährigen Frau. Es entstand leichter Sachschaden von circa 500 Euro. Quelle: Polizei