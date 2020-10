Veröffentlicht am 7. Oktober 2020 von wwa

SCHUTZBACH – Pkw prallt auf der L 280 in die Schutzplanken – Am Dienstagnachmittag, 06. Oktober 2020, gegen 14:25 Uhr befuhr ein 74jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße 280 aus Schutzbach kommend in Richtung Alsdorf. In einer Linkskurve kam er vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanken. Am Toyota und mehreren Schutzplanken entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Quelle: Polizei