Veröffentlicht am 7. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – Eine Person verletzt – Am Dienstagmittag, 06. Oktober 2020, gegen 12:05 Uhr, bog eine 39jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Renault von der untergeordneten Talstraße nach links auf die Wiesenstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 53jährigen Fahrzeugführerin eines Ford Fiesta, die die Wiesenstraße von rechts aus Richtung Weststraße kommend in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Die Fordfahrerin konnte durch Ausweichen nach rechts eine Kollision beider Fahrzeuge verhindern, prallte aber im weiteren Verlauf gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Laternenmast. Sie erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht. Am Ford und am Laternenmast entstand insgesamt circa 2.500 Euro Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei