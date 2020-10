Veröffentlicht am 7. Oktober 2020 von wwa

WILLROTH – Diebstahl eines Geschwindigkeitsmessgerätes in Willroth – Der örtlichen Ordnungsbehörde wurde am Montag, 05. Oktober 2020, der Diebstahl des Geschwindigkeitsmessgerätes der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld gemeldet. Zum Zweck einer allgemeinen Verkehrsauswertung wurde das Gerät im Bereich der Waldstraße in der Ortsgemeinde Willroth positioniert. Der Diebstahl erfolgte zwischen dem 02. und 03. Oktober 2020.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger sachdienliche Hinweise geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten oder sich an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634-9520 zu wenden. VG AKFF – Fotos: VG AKFF