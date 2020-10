Veröffentlicht am 7. Oktober 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Workshop „Traumfänger basteln“ in Altenkirchen – Am Samstag, 10. Oktober 2020, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Kreativworkshop „Traumfänger basteln“ an. Ihren Ursprung haben Traumfänger in der indianischen Kultur und tragen nach altem Glauben dazu bei, den Schlaf zu verbessern. Perlen, Federn, vielleicht ein bisschen Makramee und Naturfundstücke. Das braucht es, um einen wunderbaren Traumfänger zu basteln. Der Kurs unter der Leitung von Brigitte Breuer findet in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt. Wie das geht und was dabei Schönes rauskommen kann, vermittelt der Traumfänger-Workshop der Kreisvolkshochschule. Die Teilnahme kostet 19 Euro inklusiv Material. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Am Samstag, 10. Oktober, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Kreativworkshop „Traumfänger basteln“ an. (Foto: KVHS)