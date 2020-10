Veröffentlicht am 7. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Löschzug Neuwied: Führungspositionen neu besetzt – Oberbürgermeister Jan Einig lobt großes Engagement – Da die bisherigen stellvertretenden Löschzugführer des Löschzugs Neuwied, die Oberbrandmeister Wolfgang Schuchardt und Markus Bollen-Juilfs, um die Aufhebung ihrer Bestellungen gebeten haben, ist es auf der Führungsebene der Einheit zu einigen Neubesetzungen gekommen. OB Jan Einig dankte beiden für deren jahrzehntelangen großen Einsatz.

Schuchardt war seit Januar 1999 im Dienst der Ständigen Bereitschaft, übernahm immer wieder neue Führungsaufgaben. 2004 wurde er zum Gruppenführer, 2007 zum Wachführer, 2013 zum Zugführer, 2015 zum stellvertretenden Bereitschaftsleiter und 2018 schließlich zum stellvertretenden Löschzugführer bestellt.

Eine ähnlich erfolgreiche Karriere hat auch Bollen-Juilfs beschritten. Er war seit Mitte Juli 2001 in der Ständigen Bereitschaft. Dank seines hohen Engagements wurde er 2006 zum Gruppenführer, 2012 zum Wachführer und 2014 zum Zugführer bestellt. Später bekleidete er noch die Funktionen des stellvertretenden Bereitschaftsleiters und des Löschzugführers. Bollen-Juilfs bleibt der Feuerwehr als Leiter Atemschutz erhalten.

Für die beiden erfahrenen Wehrleute sind drei Männer nachgerückt: Thorsten Kurkowski, David Bellgardt und Tobias Nagel. Dieses Trio muss jedoch bis Ende 2023 noch die erforderliche Ausbildung nachweisen, von daher ist die erfolgte Bestellung zu stellvertretenden Löschzugführern noch nicht endgültig. Nagel ist zudem zum neuen Wachführer der Wache 3 der Ständigen Bereitschaft aufgestiegen. Seine bisherige Stellvertreterposition hat Andreas Dittrich übernommen. Nagel war darüber hinaus Leitbediener der Feuerwehr-Einsatzzentrale. Diesen Posten hat nun ebenfalls Dittrich übernommen.

Dennis Prangenberg, bisher schon in führenden Position in der Einheit des Informations- und Kommunikationswesens, hat erfolgreich an entsprechenden Ausbildungslehrgängen teilgenommen und wurde nun zum stellvertretenden Leitbediener in der Feuerwehr-Einsatzzentrale bestellt. Drei weitere Personalveränderungen betreffen Marco Dames, der neuer Wachführer der Wache 1 ist, Andreas Groh, der zum neuen stellvertretenden Wachführer der Wache 1 bestellt wurde, und Mario Piovesan, der kein stellvertretender Wachführer mehr ist.

Oberbürgermeister Jan Einig gratulierte den neu bestellten Feuerwehrmännern und dankte ihnen für das bisherige ehrenamtliche Engagement zum Wohl der Allgemeinheit. „Ich wünsche Ihnen bei den künftigen Aufgaben und Einsätzen viel Erfolg.“ Wehrleiter Kai Jost ist sich sicher, dass die gute Zusammenarbeit innerhalb des Löschzugs weiter gefestigt werden kann: „Ich weiß, dass alle neu bestellten Kameraden ihre Funktionen verantwortungsvoll ausfüllen werden.“

Foto: (jeweils von links, vordere Reihe) Markus Bollen-Juilfs, Tobias Nagel, Andreas Groh und der stellvertretender Amtsleiter Fred Gross; (mittlere Reihe) Wehrleiter Kai Jost, Thorsten Kurkowski, Dennis Prangenberg, Löschzugführer Christian Ross und Oberbürgermeister Jan Einig; (hintere Reihe) Andreas Dittrich, David Bellgardt, Mario Piovesan, Marco Dames sowie die stellvertretenden Wehrleiter Florian Bauer und Stephan Schneider.