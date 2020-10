Veröffentlicht am 7. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278 – Am Montagnachmittag, 05. Oktober 2020, gegen 16:15 Uhr befuhr eine 29jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel Astra die L 278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Wissen. In Höhe Hof Hufe kam sie vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanken. Der Opel war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug und den Schutzplanken entstand insgesamt circa 4.500 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei