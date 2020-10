Veröffentlicht am 6. Oktober 2020 von wwa

ALSDORF – Fahren unter Drogeneinfluss in Alsdorf – Am Montagnachmittag, 05. Oktober 2020, gegen 16:30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf einen 30jährigen Fahrzeugführer in der Ortslage Alsdorf. Bei dem jungen Mann wurde festgestellt, dass er den Pkw unter dem Einfluss von Rauschmitteln führte. Die Fahrt wurde sofort beendet und mehrere Verfahren eingeleitet. Quelle: Polizei