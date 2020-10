Veröffentlicht am 6. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen – Von Freitag bis Montag, 02. Bis 05. Oktober 2020, zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, parkte ein 71jähriger Fahrzeugführer seinen VW Golf in der Tiefgarage im Bereich des Kirchweges. In dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den Pkw des 71jährigen an der rechten hinteren Stoßstangenecke und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW Golf entstand circa 700 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei