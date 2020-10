Veröffentlicht am 6. Oktober 2020 von wwa

KOBLENZ – Zweistündiger Warnstreik der Schleuse des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes in Koblenz

Auch in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen, am 19./20. September 2020 in Potsdam für die Beschäftigten von Bund und Kommunen, haben die Arbeitgeber immer noch kein Angebot vorgelegt, sondern sich weiter eingemauert. Die Arbeitgeber verschleppen damit die Verhandlungen unnötig und machen eine weitere Verhandlungsrunde notwendig.

„Damit wird aber auch klar, dass wir für ein ernsthaftes Angebot der Arbeitgeber den Druck deutlich erhöhen müssen“, so Daniela Reuber, Gewerkschaftssekretärin der ver.di. „In den nächsten Wochen muss öffentlich deutlich und sichtbar gemacht werden, dass die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst nicht nur während der Corona-Pandemie, sondern immer den Laden am Laufen halten – unabhängig davon, in welchem Bereich konkret gearbeitet wird“, so Reuber weiter.

Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat hierzu für Mittwoch, 07. Oktober 2020 von 11:00 bis 13:00 Uhr an der Schleuse des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes in Koblenz, zu einem zweistündigen Warnstreik aufrufen, um den Forderungen von ver.di Ausdruck zu verleihen.

Zum Streik aufgerufen sind alle Tarifbeschäftigten des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes Mosel-Saar-Lahn. Dies bedeutet, dass u.a. auch die Schleusen der Lahn, neben der Koblenzer Schleuse, für die Schifffahrt für zwei Stunden gesperrt werden.