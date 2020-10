Veröffentlicht am 7. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF – Wäschenbach „Auf Empfang“ – Mit Onlinesprechstunden nahe am Bürger – „Zuhören und Handeln“, das sind die Kernpunkte, mit denen sich Michael Wäschenbach der Belange jedes Einzelnen annimmt. Es ist dem Landtagsabgeordneten ein Anliegen, auch in Corona-Zeiten einen engen Kontakt zu den Menschen in der Region zu halten. Wünsche und Anregungen sind dem CDU-Politiker ebenso willkommen wie das Vortragen von Sorgen und Nöten; klare Antworten auf offene Fragen sind garantiert. Genau deshalb heißt das neue Format, auf dem Michael Wäschenbach ab Donnerstag, 08. Oktober, ab 20.00 Uhr, regelmäßig per Facebooklivestream zu erreichen sein wird „Wäschenbach auf Empfang“. Und ebenso pragmatisch und unkompliziert, wie Wäschenbach nach Lösungen sucht, ist das Einloggen in den Livestream. Einfach am Donnerstagabend in den Computerbrowser oder die Suchmaschine Facebook.com/miwae21 eingeben; schon ist man gemeinsam mit dem Abgeordneten im Gespräch in dessen Büro in Betzdorf, im Herzen der Region.