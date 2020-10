Veröffentlicht am 7. Oktober 2020 von wwa

LINKENBACH – KREIS NEUWIED – Workshop: Bienenwachstücher herstellen.In Kooperation mit dem Umweltreferat der Kreisverwaltung Neuwied bietet die KreisVolkshochschule am Donnerstag, 29. Oktober 2020, ab 18:30 Uhr in Linkenbach einen Workshop zur Herstellung von Bienenwachstüchern und anderem alternativen Verpackungsmaterial an. So kann jeder Einzelne einen Beitrag leisten zur Vermeidung von Plastik und Alufolie im Alltag. Durch die finanzielle Förderung des Kreises fällt für den Kurs mit Kordula Honnef lediglich ein Materialkostenbeitrag von 5 Euro an. Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder 02631 347813. Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 22. Oktober 2020.