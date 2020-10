Veröffentlicht am 6. Oktober 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Landrat Hallerbach gratuliert Auszubildenden zur bestandenen Abschlussprüfung. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gratuliert Landrat Achim Hallerbach den sechs erfolgreichen Ausbildungsabsolventen zu ihren Prüfungsergebnissen und überreicht ihnen ihre Zeugnisse.

Fünf der erfolgreichen Absolventen erhalten Arbeitsverträge als Verwaltungsfachangestellte bzw. als Kauffrau für Bürokommunikation oder Fachinformatiker für Systemintegration und verstärken damit das Team in der Kreisverwaltung Neuwied. In der dualen Ausbildung durchliefen sie in der Verwaltung verschiedene Referate und absolvierten den theoretischen Unterricht am Kommunalen Studieninstitut Koblenz bzw. an den Berufsschulen. Mit den erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnissen beginnt nun der berufliche Alltag in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung.

„Die vielfältige und vielseitige „Allrounder“- Ausbildung ermöglicht es uns als Arbeitgeber, die Absolventen je nach Bedarf einzusetzen, meist zeichnen sich bereits bei der Ausbildung erste Prioritäten ab, sowohl seitens der Auszubildenden als auch auf Seite der betreuenden Referate. Oft gelingt es uns die Interessen mit unseren Bedarfen in Einklang zu bringen. Das ist die beste Motivation für den Berufseinstieg“, so Landrat Achim Hallerbach bei der Zeugnisübergabe.

Personalratsvorsitzende Birgit Eisenhuth und Landrat Achim Hallerbach hießen die Nachwuchskräfte im Namen der gesamten Belegschaft herzlich willkommen und betonten, dass mit dieser erfolgreich abgeschlossenen, zukunftssicheren Ausbildung in der Kreisverwaltung nun für jede und jeden die Möglichkeit besteht, sich beruflich wie auch persönlich weiterzuentwickeln.