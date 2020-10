Veröffentlicht am 6. Oktober 2020 von wwa

MUDERSBACH – Lkw sorgt für Verkehrsstörungen auf der Bundesstraße 62 – Am Montagvormittag, 05. Oktober 2020, gegen 10:15 Uhr befuhr ein Lkw die B 62 aus Richtung Siegen kommend in Richtung Kirchen. Unmittelbar nach der Erzquell-Brauerei in Mudersbach Ortsteil Niederschelderhütte fuhr sich der 40 Tonner bei einem Abbiegevorgang fest. Die B 62 war zeitweise nur halbseitig befahrbar. Die Bergung des Lkw wurde durch einen Abschleppdienst vorgenommen. Quelle: Polizei