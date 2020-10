Veröffentlicht am 6. Oktober 2020 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall in Hövels – Am Sonntagnachmittag, 04. Oktober 2020, gegen 17:50 Uhr, hielt ein 29jähriger Fahrzeugführer mit seinem Audi TT in der Straße Am Bahnhof auf seiner Fahrspur an, um Personen aussteigen zu lassen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 58jähriger Fahrzeugführer mit seinem KIA die gleiche Straße, erkannte den stehenden Pkw und fuhr links an diesem vorbei. Der Audi-Fahrer fuhr plötzlich und ohne seiner Rückschaupflicht nachzukommen an und übersah dadurch den vorbeifahrenden Pkw. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei insgesamt circa 4.000 Euro Sachschaden entstand. Quelle: Polizei