Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 20 neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied – Über das Wochenende sind im Kreis Neuwied 20 neue Positivfälle registriert worden. Damit hat der Kreis Neuwied einen aktuellen Inzidenzwert von 32 und liegt knapp unter dem Schwellenwert zur Stufe „Orange“. Die Aufhebung der Allgemeinverfügung und regionalen Einschränkungen kann allerdings erst erfolgen, wenn der Inzidenzwert mindestens drei Tage in Folge unter 30 liegt. „Wir sind im regelmäßigen Austausch mit der Task Force des Landes und hoffen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und sich der Anstieg der Fallzahlen schnell reduziert,“ beschreibt Landrat Achim Hallerbach die aktuelle Lage. Die Summe aller Fälle im Kreis Neuwied liegt nun bei 477. Aktuell sind 105 infizierte Personen in Quarantäne. Am Montag wurden in der Fieberambulanz Neuwied 166 Testungen durchgeführt.

Nachdem am vergangenen Donnerstag die Allgemeinverfügung umgesetzt wurde, gab es viele Fragen und Rückmeldungen. Daraufhin wurde am Freitag mit einer Videobotschaft von Landrat, Gesundheitsamt und Ordnungsbehörde nochmals über die Details und Hintergründe informiert. Auch konnte die Maskenpflicht für Grundschüler noch am Freitag, nach einem weiteren Gespräch mit Vertretern des Landes, aufgehoben werden.

Die Fälle verteilen sich auf die Kommunen wie folgt:

Gebietskörperschaft Summe Positivfälle

Gesamt aus Quarantäne

entlassen Verstorben Infizierte Personen in

Quarantäne Stadt Neuwied 193 (+5) 146 2 47 VG Asbach 57 (+1) 53 1 4 VG Bad Hönningen 39 (+3) 25 0 14 VG Dierdorf 6 (-1) 6 1 0 VG Linz 50 (+4) 42 0 8 VG Puderbach 14 14 0 0 VG Rengsdorf-Waldbreitbach 64 (+2) 45 0 19 VG Unkel 54 (+5) 41 0 13 Gesamtfälle: 477 372 4 105

In der Statistik ist ein Positivfall aus der VG Dierdorf abgezogen worden, da aufgrund des Wohnortes die Zuständigkeit nicht mehr beim Gesundheitsamt Neuwied liegt.