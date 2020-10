Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

SCHUTZBACH – Achtjähriger Knirps auf der L 280 auf „Wanderschaft“ – Am Donnerstag, 01. Oktober 2020, gegen 19:30 Uhr bemerkten mehrere Verkehrsteilnehmer an der Landesstraße 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach einen kleinen Jungen, der offensichtlich ohne Begleitung unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den achtjährigen „Knirps“ antreffen und zur Dienststelle bringen. Von hier wurden die Eltern informiert, die bereits auf der Suche nach dem Ausreißer waren. Der Junge war zuhause ausgebüxt und wollte seine Großeltern in Daaden besuchen. Quelle: Polizei