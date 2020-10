Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Drei neue Infektionen – Negative Ergebnisse bei Lehrern am Gymnasium Altenkirchen – Nach dem Feiertagswochenende verzeichnet die Corona-Statistik für den Kreis AItenkirchen am Montagmittag, 5. Oktober 2020, um 13 Uhr, drei neue Corona-Fälle. Insgesamt sind aktuell 14 Menschen im Kreis positiv auf eine Infektion getestet. Die Zahl aller im Pandemie-Verlauf Infizierten liegt jetzt bei 262, die der Geheilten steigt auf 236.

Die Testergebnisse von Lehrerinnen und Lehrern am Altenkirchener Westerwald-Gymnasium, die mit einer infizierten Schülerin der Jahrgangsstufe 12 Kontakt hatten, sind alle negativ. Testergebnisse von Schülerinnen und Schülern aus diesem Umfeld stehen noch aus.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 262

Steigerung zum 2. Oktober: +3

Aktuell Infizierte: 14

Geheilte: 236

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 2

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 65

Betzdorf-Gebhardshain: 90

Daaden-Herdorf: 30

Hamm: 4

Kirchen: 56

Wissen: 17