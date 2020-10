Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

KIRCHEN – Parkplatzunfall am Molzbergbad in Kirchen – Am Freitagmittag, 02. Oktober 2020, gegen 13:45 Uhr wollte ein 25jähriger Pkw-Fahrer aus einer Parklücke am Parkplatz Molzbergbad in Kirchen ausparken. Bei diesem Fahrmanöver stieß er gegen einen Lkw eines 30jährigen Fahrers, der zur Anlieferung sein Gefährt abgestellt hatte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.200 Euro. Quelle: Polizei