Veröffentlicht am 5. Oktober 2020 von wwa

ASBACH – Kennzeichendiebstahl in Asbach – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 03. auf 04. Oktober 2020, wurden in der Bahnhofstraße in Asbach von einem PKW Mercedes Benz die beiden amtlichen Kennzeichen NR-LS 297 gestohlen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei